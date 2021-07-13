Трутнев осмотрел зону подтопления в Еврейской автономной области

ТАСС, 13 июля. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев осмотрел зону подтопления после паводков в Еврейской автономной области, сообщили ТАСС в пресс-службе полпредства президента на Дальнем Востоке.

"Юрий Трутнев ознакомился с мерами по ликвидации последствий паводка на территории региона, осмотрел зону подтопления в районе села Ленинское. Подъем уровня воды в Амуре, малых реках и грунтовых вод начался в ЕАО во второй декаде мая. Гребень паводка прошел по территории с 1 по 11 июля. Подтопленными оказались 94 приусадебных участка, два участка дорог местного значения, участки земель сельскохозяйственного назначения в Облученском, Октябрьском, Смидовичском, Биробиджанском и Ленинском муниципальных районах. В настоящий момент ситуация стабилизировалась", - уточнили в пресс-службе.

По данным МЧС России, для защиты территории было уложено более 60 тыс. мешков с песком, укреплены дамбы, насыпи и земляные валы протяженностью 4,4 тыс. м. В работах участвовали 513 человек и 42 единицы техники.

По словам губернатора Ростислава Гольдштейна, новая волна паводка может прийти в конце лета, подтоговка к ней оценивается в 64 млн рублей.