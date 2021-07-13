В Челябинской области троих жителей предостерегли от государственной измены

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности в Челябинской области объявила трем местным жителям, пытавшимся установить контакт с иностранными спецслужбами, официальные предостережения о недопустимости действий, направленных на государственную измену. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону.

"В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии и УФСБ России по Челябинской области пресечена незаконная деятельность троих жителей Челябинской области <…> Данным гражданам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных ст. 275 ("Государственная измена") УК РФ", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, граждане с октября 2019 года предпринимали попытки установить контакты с представителями иностранных спецслужб для передачи им сведений, составляющих государственную тайну, о специфике применения подразделений Росгвардии по охране объектов ядерно-оружейного комплекса.