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Полиция нашла сайт, продающий поддельные справки об отводе от вакцинации в Москве

Клиенты получали справки через курьеров

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские обнаружили сайт, на котором продавались поддельные справки о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19. Начата доследственная проверка, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции установили, что на одном из сайтов продаются поддельные справки о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса. По данному факту начата доследсвенная проверка", - рассказал собеседник агентства.

Справки доставляли клиентам курьеры.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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