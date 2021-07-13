Полиция нашла сайт, продающий поддельные справки об отводе от вакцинации в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские обнаружили сайт, на котором продавались поддельные справки о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19. Начата доследственная проверка, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции установили, что на одном из сайтов продаются поддельные справки о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса. По данному факту начата доследсвенная проверка", - рассказал собеседник агентства.

Справки доставляли клиентам курьеры.