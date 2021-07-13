В Подмосковье возбудили дело после того, как мужчина насмерть сбил своего годовалого сына

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина насмерть сбил своего годовалого сына, двигаясь задним ходом на машине в Подмосковье. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"По факту ДТП, произошедшего в деревне Аббакумово, где погиб ребенок 2020 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказала она.

12 июля в деревне Аббакумово на своем участке 35-летний мужчина, двигаясь на автомобиле задним ходом, сбил своего сына 2020 года рождения. В результате происшествия ребенок погиб на месте.