Ущерб от паводка дорогам в Амурской области составил почти 3 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. Паводок в Амурской области нанес ущерб дорогам региона на сумму 2,8 млрд рублей. В результате наводнения повреждено почти 350 участков дорог, 10 мостов, 44 водопропускные трубы, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Паводок нанес ущерб дорожной сети региона на 2,8 млрд рублей. Комиссия с представителями Федерального дорожного агентства продолжает составление смет и ведомостей объемов работ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате подтопления в регионе повреждено 347 участков дорог протяженностью более 462 км, из них 233 км - региональные и 228 км - местные дороги, 10 мостов, 44 водопропускные трубы. На выполнение работ по восстановлению региональных и местных дорог из резервного фонда правительства области направлено 500 млн рублей. На восстановлении региональных дорог задействовано 123 единицы техники.

"[Губернатор] Василий Орлов обратил внимание глав территорий на неблагоприятный прогноз погоды, и в случае возникновения размытия дорог [обязал] оперативно их устранить силами подрядных организаций", - отметили в пресс-службе правительства региона.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. Всего в результате паводка пострадали 11 районов, оказались подтопленными 975 частных домов, в которых проживают более 2,5 тыс. человек.

Сильные дожди и ливни ожидаются в Амурской области во вторник и в среду. В регионе объявлено штормовое предупреждение.