В Приангарье задержали контрабандистов, собиравшихся вывезти в Китай 11 тыс. куб. м леса

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутской области пресекли деятельность преступной группы, которая приготовила для нелегальной отправки в Китай 11 тыс. куб. метров древесины и часть успела вывезти. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

"Большая часть крупной контрабандной партии пиломатериалов, предназначавшейся для экспорта, осталась в России. Предметом преступления стали более 11 тыс. кубометров незаконно заготовленной древесины. Часть лесоматериалов злоумышленники успели вывезти, однако большая часть уже подготовленного и готовящегося к отправке осталась в России. <…> Деятельность преступной группы пресечена", - говорится в сообщении.

На границе с Монголией сотрудники правоохранительных органов задержали 64 железнодорожных контейнера, а также несколько партий древесины в местах хранения и отгрузки - всего свыше 5,5 тыс. куб. м пиломатериалов и 3 тыс. куб. м необработанного леса. По данным Иркутской таможни, стоимость этих лесоматериалов составляет 150 млн рублей. Лес предназначался для продажи в Китай.

Как сообщила пресс-служба Иркутской таможни, преступной группой руководил гражданин Китая. Ему помогал житель Иркутской области. "В период с мая по июнь 2021 года товар проходил электронное таможенное декларирование на таможенном посту "Сибирский" в Красноярске. С целью получения прибыли от вывоза незаконно добытого леса преступники попытались его легализовать. Для этого они использовали подложные документы и указывали в таможенных декларациях заведомо недостоверные сведения о сделках с древесиной на внутреннем рынке и о производителе лесоматериалов", - говорится в сообщении таможни.

В отношении организаторов преступления Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой в крупном размере"). Организатор преступной группы и его подельник задержаны и заключены под стражу.