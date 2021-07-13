Прокуратура проводит проверку из-за жесткой посадки дельтаплана в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после происшествия с мотодельтапланом в Новгородской области, жесткая посадка которого произошла вечером 12 июля в Пестове, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности полетов по факту жесткой посадки мотодельтаплана в Новгородской области 12 июля 2021 года около 22 часов. По предварительным данным, аварийная посадка летательного аппарата, эксплуатируемого автономной некоммерческой организацией "Пестовский авиационно-технический клуб", совершена в городе Пестово Новгородской области. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что на борту находились пилот и инструктор, мотодельтаплан получил повреждения.

По данным ГУ МЧС по Новгородской области, один из пострадавших был госпитализирован, у второго врачи диагностировали легкие травмы.