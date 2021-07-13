Уроженца Саратовской области приговорили к 22 годам лишения свободы за тройное убийство

ТЮМЕНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Суд приговорил уроженца Саратовской области к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за тройное убийство в Тюмени, сообщила прокуратура Тюменской области во вторник.

"Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 51-летнего уроженца Саратовской области, не имеющего регистрации на территории РФ. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление") и п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2018 года Канавинский районный суд Нижнего Новгорода объявил мужчину в розыск из-за неявки в суд для рассмотрения уголовного дела по обвинению его в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в хулиганстве.

В пресс-службе добавили, что, по версии следствия, в марте 2020 года в Тюмени он убил ножом мужчину, который пришел к нему домой. А 10 марта в ходе конфликта убил ножом еще одного мужчину и его сожительницу, ставшую очевидцем преступления. 12 марта 2020 года мужчина был задержан полицией и 13 марта по решению суда заключен под стражу. При проведении дактилоскопической экспертизы установлено, что задержанный и находящийся в розыске - это одно лицо.

Как отметили в ведомстве, в июле 2020 года Канавинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил фигуранта дела за незаконное хранение оружия и хулиганство к пяти годам лишения свободы. Тюменский областной суд с учетом судимости окончательно назначил злоумышленнику 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После освобождения он в течение года будет ограничен в свободе передвижения, отметили в прокуратуре.