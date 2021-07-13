Бетоновоз столкнулся с трамваем в Ижевске

ИЖЕВСК, 13 июля. /ТАСС/. Бетоновоз и трамвай столкнулись в Ижевске, по предварительным данным, пострадали два человека, об этом во вторник сообщили ТАСС в первом отделе регионального управления ГИБДД.

"Ориентировочно около 11:20 (10:20 мск) на улице Ленина напротив дома номер 97 столкнулись трамвай и бетоновоз "Камаз", на данный момент медики осматривают двух человек", - сообщили в ГИБДД.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время из-за аварии движение трамваев на данном участке временно приостановлено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины устанавливаются.

Кондуктор трамвая рассказала ТАСС, что в момент аварии в салоне находилось около 30 пассажиров, за помощью к медикам обратились мужчина и женщина.