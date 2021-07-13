Рассмотрение дела Киры Ярмыш о нарушении саннорм суд начнет 21 июля

МОСКВА, 13 июля./ТАСС/. Преображенский суд Москвы 21 июля начнет рассмотрение дела пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, которая обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в центре Москвы в январе. Об этом журналистам сообщила адвокат обвиняемой Вероника Полякова.

"Преображенский суд Москвы начнет рассмотрение дела Ярмыш 21 июля в 16:00 мск", - сказала она.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.

По делу также проходят участница Pussy Riot Маргарита Алехина, глава профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег и ряд других лиц. В ходе расследования этого дела были выделены в отдельное производство активистки ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь, соратника Навального Николая Ляскина и его пресс-секретаря Киры Ярмыш. Вину никто из обвиняемых по делу не признает.