Предварительной причиной обрушения гостиницы в Китае названа несогласованная реконструкция

ШАНХАЙ, 13 июля. /ТАСС/. Проведенная владельцем здания несогласованная реконструкция названа в качестве предварительной причины обрушения гостиницы в Китае, жертвами которого стали восемь человек. Об этом сообщает во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на заключение работающего на месте оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП.

Обрушение части гостиницы произошло 12 июля в одном из районов города Сучжоу в восточной провинции Цзянсу. Согласно последним официальным данным, на момент обрушения в здании находились 23 человека. К утру вторника спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов 14 человек. Восемь из них умерли, пятеро проходят лечение в больнице, один не пострадал.

На месте ЧП продолжают работать спасатели, которые пытаются обнаружить под завалами еще девятерых человек, считающихся пропавшими без вести. В спасательной операции принимают участие свыше 650 человек.