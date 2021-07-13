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Корреспондента телеканала RT арестовали в Багдаде

Telegram-канал RT-Arabic сообщил, что "иракские власти закрывают офис RT в Багдаде и конфискуют находящееся в нем оборудование"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Корреспондент российского информационного телеканала RT арестован в столице Ирака Багдаде. Об этом во вторник сообщил российский Telegram-канал RT-Arabic, вещающий на арабском языке.

По его информации, иракские службы безопасности "арестовали репортера RT в Багдаде Ашрафа аль-Аззави и увезли его в неизвестном направлении". Telegram-канал указывает, что арест был произведен "под предлогом истечения срока действия разрешения на работу" у корреспондента.

Также отмечается, что "иракские власти закрывают офис RT в Багдаде и конфискуют находящееся в нем оборудование".

Другие подробности инцидента не приводятся.

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