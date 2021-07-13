В Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшие дни сохранится высокий уровень пожароопасности

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Наиболее высокий уровень пожароопасности в ближайшие дни будет сохраняться в Сибири и на Дальнем Востоке - в Красноярском крае, Иркутской области, Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень большие территории на востоке Красноярского края, в Иркутской области, в Якутии и в Магаданской области. Не удивляйтесь, что на севере такая высокая пожароопасность. Да, там антициклон, продолжительность солнечного сияния большая. И кроме того, для каждого типа растений есть свои критерии возгораемости. <...> Так вот в Магадане сейчас очень сложная ситуация. На юге Хабаровского края тоже высокая пожаропасность", - рассказал он на онлайн-конференции в ТАСС во вторник.

По словам Вильфанда, высокий - пятый - уровень пожарной опасности также сохраняется на северо-западе Республики Коми, в Карелии и в Мурманской области. Тем не менее совсем скоро ситуация там нормализуется. "По расчетам, к началу следующей недели и в Северо-Западном федеральном округе, и в центре Европейской России произойдет уменьшение площади четвертого и пятого класса (пожароопасности - прим. ТАСС), поскольку осадки, пусть небольшие, существенно изменят ситуацию", - объяснил он.