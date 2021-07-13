Заместителя управляющего отделения ПФР по Челябинской области отправили под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю управляющего отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области по обвинению во взятке на сумму свыше 3 млн рублей, которую он получил от охранного предприятия за заключение договоров на охрану. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). "Судом заместителю руководителя регионального управления Пенсионного фонда России по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе.

В Тракторозаводском районном суде уточнили, что мера пресечения избрана на два месяца - то есть до 12 сентября 2021 года.

По данным следствия, 12 июля этого года обвиняемый получил взятку в сумме более 3 млн рублей от представителя частной охранной организации. Деньги передавались за гарантированное заключение договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Вину в совершении преступления он признал.