В Вологде возбудили уголовное дело после столкновения двух лодок

ВОЛОГДА, 13 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Вологодской области по факту столкновения двух маломерных лодок, в результате которого один человек погиб, двое взрослых и 14-летняя девочка получили травмы. Об этом говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Вологодская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Столкновение произошло днем 10 июля на месте слияния рек Сухона и Вологда. В результате один человек погиб, с 10 июля проводились его поиски, 12 июля спасатели извлекли из воды тело погибшего. Еще три человека - мужчина, женщина и девочка - госпитализированы с травмами в областные больницы. Всего в двух лодках было восемь человек.

По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, днем 10 июля на 491-493 км судового хода реки Сухона в районе поселка Устье-Вологодское в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, а также правил пользования маломерными судами произошло столкновение моторной лодки "Казанка-5М2" под управлением мужчины 1972 года рождения, на борту которого находились два пассажира, и моторной яхты "Marada 2100" под управлением мужчины 1975 года рождения, на борту которого находилось шесть пассажиров, в том числе три ребенка.

По уточненным данным следствия, в результате столкновения находившиеся на борту лодки "Казанка" двое мужчин, а также девочка из яхты Marada госпитализированы с различными травмами, а судоводитель моторной лодки, оказавшийся за бортом маломерного судна, пропал без вести. Его тело обнаружили и достали из реки 12 июля.

"По предварительным данным, водитель моторной лодки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался на скорости бортом под форштевень катера", - говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте.