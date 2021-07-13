В Карелии возбудили первое уголовное дело о реабилитации нацизма из-за постов в соцсети

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили первое уголовное дело в Карелии по статье о реабилитации нацизма. Местного жителя подозревают из-за постов в социальной сети, сообщили во вторник пресс-службе следственного управления СК РФ по Карелии.

"Первое уголовное дело по реабилитации нацизма возбуждено в Карелии. Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", - говорится в сообщении.

По информации следствия, находясь в Сегеже, местный житель с февраля 2018 года по декабрь 2019-го публиковал на своей странице в соцсетях тексты, в которых содержались "заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны".

"Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Республике Карелия. В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства происшедшего", - добавили в республиканском следственном управлении.