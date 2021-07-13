Дело возбудили в отношении жителя Ставрополья по подозрению в реабилитации нацизма

СТАВРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Кочубеевского на Ставрополье по подозрению в реабилитации нацизма. 50-летний мужчина в комментарии в соцсетях одобрил действия нациста в военные годы, сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК РФ по краю.

"По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый прокомментировал в социальной сети общедоступную публикацию одной из групп и отметил с положительной стороны действия представителя нацизма в годы Второй мировой войны, признанные Международным военным трибуналом преступными", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Следователь осмотрел содержимое страниц подозреваемого и общедоступной группы в социальной сети, назначил лингвистическую судебную экспертизу.