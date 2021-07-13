Новое дело возбудили в отношении застройщика в Красноярске, обманувшего 500 дольщиков

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МВД возбудило второе уголовное дело в отношении руководителя нескольких строительных фирм в Красноярске, которого ранее заподозрили в обмане более 500 жителей на сумму 834 млн рублей. Об этом говорится на сайте МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

В августе 2020 года ведомство возбудило в отношении него уголовное дело по фактам злоупотребление полномочиями (201 УК РФ). Застройщика подозревают, что он обманул свыше 500 дольщиков на 834 млн рублей. Он привлек деньги дольщиков на строительство трех домов в Свердловском районе, но расходовал их на цели, не связанные с возведением домов.

"В ходе предварительного расследования было установлено, что фигурант может быть причастен к аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Выяснилось, что подозреваемый взял на себя обязательства по строительству еще одного дома в том же районе. Финансирование стройки осуществляюсь, в том числе и за счет кредитных средств. Однако в связи с несоблюдением сроков строительства и существенными нарушениями условий кредитного договора, банк прекратил выдачу организации денежных средств. Это стало причиной остановки возведения дома и банкротства строительных организаций", - цитирует ведомство Волк.

По версии следствия, в этот раз жертвами мошенника стали 180 жителей. Причиненный ущерб составил 366 млн рублей. Руководителю строительных организаций предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.