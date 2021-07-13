Суд в Красноярске арестовал имущество находящегося в СИЗО бизнесмена Быкова

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Центральный суд Красноярска арестовал имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого по делу в подстрекательстве к совершению убийства по найму в 2005 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Находящийся под стражей Быков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Подстрекательство к совершению убийства по найму"). Утром 18 января 2005 года бизнесмен Андрей Неколов был убит четырьмя выстрелами из пистолета в центре Красноярска. Потерпевшей стороной был заявлен гражданский иск о взыскании с Быкова возмещения морального вреда, причиненного убийством Неколова.

"Центральным районным судом города Красноярска удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество обвиняемого на общую сумму более 50 млн рублей. Среди арестованных объектов: земельный участок площадью более 17 тыс. кв. м, на котором расположен незарегистрированный в кадастровой палате Красноярского края трехэтажный коттедж Анатолия Быкова, в котором он проживал до задержания, земельный участок площадью более 5 тыс. кв. м и расположенный на нем гостевой дом Анатолия Быкова площадью более 900 кв. м, нежилые здания общей площадью более 900 кв. м, расположенные в селе Гляден Емельяновского района Красноярского края", - сообщили в СК.

Как сообщал СК ранее, Быков осенью 2004 года предложил знакомому совершить убийство бизнесмена. Мужчина дал согласие за $50 тыс. Свою причастность к совершенному преступлению Быков отрицает.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября 2020 года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан, затем его арестовали по подозрению в организации убийства в 2005 году.

Весной 2021 года Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве Науменко и Войтенко. Дело рассматривается судом присяжных. Судебные заседания проходят без допуска журналистов. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.