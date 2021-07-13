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СК проверяет информацию об отравлении девяти детей в курганском детском лагере

По данным СМИ, инцидент произошел в санатории "Лесники", расположенном в Кетовском районе региона

ТАСС, 13 июля. Следственный комитет проверит информацию о том, что в санатории "Лесники" в Курганской области отравились дети. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В средствах массовой информации размещены сведения о том, что в санатории "Лесники", расположенном в Кетовском районе Курганской области, отравились дети. По данным СМИ, в результате отравления едой в указанном учреждении пострадали девять отдыхающих детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что организована доследственная проверка.

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