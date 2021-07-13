Число природных пожаров на юге России сократилось в 2,3 раза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Количество зарегистрированных лесных пожаров в Южном федеральном округе (ЮФО) и Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) с начала 2021 года сократилось в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Как сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу, во столько же раз сократилась и общая площадь возгораний.

"Всего с начала 2021 года Информационной системой дистанционного мониторинга - Рослесхоз зарегистрировано 6 108 случаев природных пожаров на общей площади 302 336 га (в 2,3 раза меньше по количеству и в 2,3 раза - по площади по сравнению с 2020 годом)", - говорится в сообщении. Уточняется, что наибольшее количество природных пожаров отмечается на территории Республики Дагестан, Краснодарского края, Астраханской и Волгоградской областей.

В пресс-службе со ссылкой на синоптиков добавили, что в ближайшие три дня на территории семи регионов Юга и Кавказа ожидается высокая пожароопасность. "Ожидается высокая пожарная опасность на территории семи субъектов РФ ЮФО и СКФО (Ставропольский край, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область)", - сообщили в пресс-службе территориального департамента Рослесхоза. В связи с этим органам исполнительной власти было поручено усилить наземное патрулирование лесов.