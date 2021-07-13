Очаг АЧС выявили в хозяйстве под Калугой, где содержали без регистрации более 160 свиней

ТАСС, 13 июля. Вспышку африканской чумы свиней выявили в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) в Дзержинском районе Калужской области, где без записи в похозяйственной книге содержали более 160 животных. У всех живых и павших животных обнаружен возбудитель заболевания, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В ходе проведения эпизоотического расследования было установлено, что на территории ЛПХ находится 164 свиньи, помещение для их содержания и деревянный забор не могли обеспечить отсутствие контакта с дикими животными. Данных о поголовье животных в ЛПХ в похозяйственной книге не значилось", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, в данном хозяйстве у всех живых и павших животных обнаружен возбудитель АЧС. 8 июля в Дзержинском районе также в одном из личных хозяйств, где содержалось 12 животных, был выявлен очаг АЧС. В связи этим на территории района с 12 июля введен карантин.

Как сообщалось, в начале июля вспышку африканской чумы свиней выявили в Юхновском районе, где местный житель самовольно организовал ферму на участке у леса и без ветеринарных документов содержал более 100 свиней. Всего с начала 2021 года в Калужской области зарегистрировано шесть очагов АЧС, в том числе среди диких кабанов.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.