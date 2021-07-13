УФАС Нижегородской области выявило картель дорожников на 1 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области выявило картель при содержании дорог, в результате чего участники соглашения получили доход в размере 1 млрд рублей, сообщается во вторник на сайте антимонопольного ведомства.

"Управлением Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области рассмотрено дело, по результатам рассмотрения которого МП "РЭД АР", ООО "Вектор", ООО "НижДорСервис", ООО "ДПП", ООО "Автострой 52", ООО "Дорожник", ООО "Нижавтодорстрой", ООО "СпецДорСтрой", МП "КХ" признаны нарушившими п. 2 ч. 1 статьи 11 закона о защите конкуренции. По результатам участия в закупочных процедурах участники картельного соглашения получили доход в совокупном размере 1 083 108 530 рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания МП "РЭД АР" и администрации восьми районов Нижнего Новгорода признаны нарушившими п. 1 ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции.

Отмечается, что летом 2020 года по результатам осуществления контроля за соблюдением законности при осуществлении закупок в Нижнем Новгороде и на основании информации, поступившей от следователей, в действиях вышеуказанных лиц установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении электронных аукционов на право заключения контрактов на содержание автомобильных дорог и элементов обустройства автомобильных дорог в восьми районах Нижнего Новгорода.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что с начала 2018 года по инициативе МП "РЭД АР" начали проводиться закупки на выполнение работ в дорожной сфере по новой схеме. Проведение сопровождалось формальным участием хозсубъектов для обеспечения победы заранее выбранного участника. Указанные обстоятельства при этом привели к возможности заключения контрактов по результатам участия в таких закупках со всеми участниками аукционов, предполагалось, что одним из условий такого участия было заключение последующих договоров субподряда с лицами, занявшими вторые и третьи места. Происходила также выработка стратегии поведения участниками аукциона до и во время проведения аукциона для обеспечения победы МП "РЭД АР".

В настоящий момент МВД России по Нижегородской области возбудило и рассматривает уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции").