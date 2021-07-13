В Волгоградской области из колонии-поселения сбежала 60-летняя осужденная

ВОЛГОГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Осужденная, отбывавшая наказание в колонии-поселении на территории Волгоградской области, скрылась с выездного объекта. Ведется розыск, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УФСИН России по региону.

"Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области разыскивается осужденная колонии-поселения №3 Орехова Галина Алексеевна 16.04.1961 года рождения, которая 30 июня 2021 года скрылась с выездного объекта колонии-поселения", - сказали в пресс-службе.

Орехова в 2020 году была осуждена за мошенничество (по ч. 2 ст. 159 УК РФ) на срок один год и восемь месяцев лишения свободы, уточнили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и полиции организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание осужденной. В соответствии с законодательством в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. По факту произошедшего назначена служебная проверка, добавили в пресс-службе ведомства.