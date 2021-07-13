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Пожар в трансформаторной будке, лишившей света 15 домов на западе Москвы, потушили

Отключенные от света дома переводят на аварийное питание

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Возгорание трансформаторной будки на территории электроподстанции "Солнцево" на западе Москвы ликвидировано. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По уточненным данным, возгорание трансформаторной будки ликвидировано до прибытия пожарных. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.

Вечером во вторник на территории электроподстанции "Солнцево" на западе Москвы загорелась трансформаторная будка. Площадь возгорания составила 10 кв. м. В результате пожара произошло отключение электроснабжения в 15 жилых домах. В настоящее время их переводят на аварийное питание.

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