Пожар в трансформаторной будке, лишившей света 15 домов на западе Москвы, потушили

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Возгорание трансформаторной будки на территории электроподстанции "Солнцево" на западе Москвы ликвидировано. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По уточненным данным, возгорание трансформаторной будки ликвидировано до прибытия пожарных. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.

Вечером во вторник на территории электроподстанции "Солнцево" на западе Москвы загорелась трансформаторная будка. Площадь возгорания составила 10 кв. м. В результате пожара произошло отключение электроснабжения в 15 жилых домах. В настоящее время их переводят на аварийное питание.