В МЧС сообщили, что пожар в ангаре на юге Москвы ликвидирован

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пожар в ангаре на Каширском шоссе на юге Москвы ликвидирован. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, при этом сгорели два легковых автомобиля.

"Происходило возгорание в металлическом одноэтажном строении и двух припаркованных рядом легковых автомобилей на общей площади 56 кв. м. В 01:55 пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Сведений о пострадавших не поступало.

Пожар на Каширское шоссе начался в 01:06 мск. Как сообщал источник ТАСС, из горящего строения раздавались хлопки.