В Якутии площадь природных пожаров за сутки увеличилась более чем на 38 тыс. га

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Якутии увеличилась за сутки более чем на 38 тыс. га. Количество очагов уменьшилось на девять, но было обнаружено 12 новых очагов, сообщает в среду пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки количество пожаров уменьшилось на девять очагов, площадь природных пожаров увеличилась более чем на 38 тыс. га за счет прироста площадей на действующих пожарах и обнаружения 12 новых очагов, возникших ввиду прохождения грозовых фронтов. На территории девяти районов Якутии сохраняются высокие классы пожарной опасности. Аэромобильная группировка продолжит свою работу на территории Оймяконского и Горного районов, авиация ведомства работает на территории Хангаласского района. В готовности к применению находятся еще три воздушных судна МЧС России", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, на территории региона действует 316 природных пожаров, за сутки ликвидировано 20, к тушению привлекалось 2 289 человек, задействовано 329 единиц техники. Также за сутки провели работу по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль сел Терют, Дикимдя и Кюерелях. "Авиацией МЧС России произведена переброска личного состава подразделений лесоохраны в Хангаласский район. В Нюрбинском, Олекминском районах отработала авиация Вооруженных сил РФ", - уточнили в ведомстве.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Горного, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Майского и Хангаласского районов, где зарегистрировано 253 очага, общая площадь, пройденная огнем, свыше 1,08 млн га. На особом контроле регионального управления находятся природные пожары у населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах, Ударник и Чумпу-Кытыл.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в регионе вертолет Ми-8 МЧС России привлекался для переброски сил и средств в национальном парке "Ленские столбы". "По поручению президента РФ сегодня планируется прилет в республику двух самолетов Ил-76 Министерства обороны РФ со специальными выливными приборами. Они будут базироваться в городе Мирном. Кроме этого, в регионе продолжает работу самолет Ан-26, вызывающий осадки", - добавили в правительстве.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ради обеспечения пожарной безопасности ограничено пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.