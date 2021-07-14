В селе Приамурья из-за сильного ветра более 140 домов отключены от электроснабжения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Более 140 домов в селе Некрасовке Белогорского района в Амурской области с вечера вторника остаются без электроэнергии. Аварийное отключение произошло из-за сильного ветра, сообщается в среду на сайте прокуратуры региона.

"Прокуратура Белогорского района проводит проверку по факту аварийного отключения от электроэнергии жилых домов в селе Некрасовке. Установлено, что 13 июля 2021 года аварийное отключение от электроснабжения произошло в вечернее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильных порывов ветра) и частичного обрыва проводов. Без электроснабжения остался 141 дом, в котором проживают более 360 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, без электроснабжения школа и культурно-досуговый центр, при прохождении грозового фронта у котельной повреждена кровля на площади около 120 кв. м.

Под данным синоптиков, в Амурской области дожди, ливни, грозы, под влиянием атмосферных фронтов циклона облачно, ветер южный, юго-восточный, при грозе усиление до 15-18 м\с.