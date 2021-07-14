В Томской области нашли пропавшего восьмилетнего мальчика

ТОМСК, 14 июля. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик, ушедший из дома вечером 13 июля в селе Корнилово Томской области, обнаружен. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, сообщается в среду на сайте ГУ МВД по региону.

"Полицейским от неравнодушной жительницы областного центра около 23 часов (19:00 мск) поступила информация, что похожего по описанию мальчика она видела в Октябрьском районе города Томска. В ходе проверки сообщения подросток установлен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок передан законным представителям. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает. Сотрудниками полиции направлены материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Томского района для принятия решения. С несовершеннолетним и законными представителями проведена профилактическая беседа, добавили в пресс-службе.