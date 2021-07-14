На севере Сахалина продлили предупреждение о пожарной опасности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Спасатели в среду объявили на 15 июля предупреждение о высокой пожарной опасности в Охинском районе Сахалина, самой северной части острова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Высокая пожарная опасность в лесах ожидается 15 июля в Охинском районе", - рассказали в управлении. Ранее на этой же территории объявляли предупреждение о пожарной опасности на 13-14 июля.

Сейчас в Охинском районе температура воздуха в дневное время достигает +25 градусов. Осадков нет.