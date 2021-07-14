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Ощущаемое землетрясение произошло в 160 км от Петропавловска-Камчатского

В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались силой до трех баллов

ТАСС, 14 июля. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Жители ощутили толчки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в точке с координатами 52°231 северной широты, 160°59 восточной долготы, на глубине 20 к. Эпицентр землетрясения находился в 160 км восточнее Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Оперативные группы осматривают социально значимые объекты и здания. По предварительной информации, повреждений нет.

Звонки в ЕДДС и экстренные службы Камчатского края от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет.

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