На Чукотке за сутки потушили природный пожар на 536 га

ТАСС, 14 июля. Пожарные потушили за сутки возгорание в Анадырском районе Чукотки на площади 536 га, сообщили ТАСС в Управлении лесами департамента природных ресурсов и экологии округа.

"За сутки был ликвидирован один природный пожар на площади 536 га в 108 км от села Марково Анадырского района, горели частично лесные территории и тундра", - сказали в управлении.

Сейчас на территории Чукотки тушат восемь природных пожаров на общей площади свыше 74,2 тыс. га - все в Билибинском районе. За минувшие сутки площадь увеличилась примерно на 2 тыс. га. В основном горят леса. К борьбе с огнем привлечены более 40 человек, задействованы два вертолета Ми-8, которые доставляют воду к местам тушения.

Правительство округа направило обращение в Рослесхоз о выделении 18 пожарных для помощи в тушении возгораний. Как сообщило в "ВКонтакте" Агентство лесного хозяйства Бурятии, помощь будет оказана. "Принято решение об отправке на Чукотку 18 человек наших пожарных-десантников и парашютистов-пожарных. Надо помочь коллегам, когда у нас была сложная обстановка с пожарами, нам вся страна помогала", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства республики Петра Мордовского. Группировку сформируют в ближайшее время.

В зоне контроля, по словам представителя Управления лесами департамента природных ресурсов и экологии Чукотки, находится еще 19 пожаров на общей площади порядка 68,4 тыс. га - тоже в Билибинском районе. Горит тундра и лес. "Эти пожары не тушат, они закрыты решением межведомственной рабочей группой при комиссии по чрезвычайным ситуациям. Действуют в 110-300 км от населенных пунктов и не представляют угрозы для них", - сказали в управлении. К мониторингу пожароопасной обстановки привлечены вертолеты и самолет. В Билибинском районе действует режим ЧС. В регионе установилась сухая и теплая погода, ситуация с пожарами может осложниться.