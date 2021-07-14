Прокуратура в Туве требует заблокировать сайты, торгующие справками об отсутствии ковида

ТАСС, 14 июля. Кызылская межрайонная прокуратура в Туве обратилась в суд с требованием заблокировать сайты по незаконной продаже справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в среду пресс-служба республиканской прокуратуры.

"Выявлен ряд сайтов, содержащих предложения по оформлению справок об отсутствии новой коронавирусной инфекции за определенную сумму без личного посещения и проведения лабораторных исследований. По результатам проверки в Кызылский районный суд направлены административные исковые заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению", - сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили ТАСС, что всего в суд направлено два иска.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Туве зарегистрировано более 18 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 16,7 тыс. пациентов выздоровели, 226 умерли.