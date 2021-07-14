В Хабаровском крае подтопило дороги в нескольких поселениях

ХАБАРОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Гребень амурского паводка в Хабаровском крае смещается к Комсомольску-на-Амуре, в регионе подтопило дороги в нескольких поселениях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Паводковая волна сместилась из Амурской области и Еврейской автономной области, краевую столицу - город Хабаровск - миновала в начале недели. На островной части города подтопило свыше 500 дачных участков.

"Так, в настоящее время зафиксировано подтопление на восьми участках внутрипоселковых дорог в селах Елабуга, Красносельское, Воронежское-2, Воронежское-3 Хабаровского района, селе Гайтер Комсомольского района, селах Гасси и Даерга, Маяк Нанайского района. На части из них проезд техники возможен", - говорится в сообщении на сайте. Подтоплено также несколько земельных участков.

Уровень воды у Хабаровска продолжает снижаться. По информации Дальневосточного гидрометцентра, за прошедшие сутки он опустился еще на 10 см и по состоянию на утро среды составил 455 см при отметке неблагоприятного явления 450 см. В течение ближайших двух суток уровень реки у краевого центра может снизиться еще на 20-30 см.

Гребень амурского паводка в настоящее время проходит село Елабуга и смещается ниже по течению к Комсомольску-на-Амуре. Гидрологи уточнили прогноз для города Юности. Здесь гребень волны паводка должен пройти 18-20 июля с достижением отметки до 550 см при отметке опасного явления 650 см. В городе подготовились к повышению уровня воды, укрепили дамбы, затампонировали ливневки, проверили работоспособность насосов.

В зону подтопления при прохождении июльской паводковой волны попадают Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и еще шесть районов, расположенных ниже по течению реки.