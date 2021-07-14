Более 20 боеприпасов времен войны обнаружили и обезвредили в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Более 20 артиллерийских снарядов и минометную мину обнаружили и обезвредили за сутки в районе Балтийского городского округа и поселка Костров в Калининградской области. Об этом сообщается в среду на официальном сайте Главного управления МЧС по региону.

"Специалистами Невского СЦ МЧС России [обнаружено] 20 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны (122-мм артиллерийский снаряд и 100-мм артиллерийский снаряд - две шт., 75-мм артиллерийские снаряды - три шт., 37-мм артиллерийские снаряды - восемь шт., 30-мм артиллерийские снаряды - две шт., взрыватель, осколки с ВВ - две шт., 82-мм минометная мина - одна шт.) в районе поселка Павлово Балтийского городского округа", - говорится в сообщении.

Еще три взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны (75-мм артиллерийский снаряд - одна шт., 82-мм артиллерийский снаряд - одна шт., 100-мм артиллерийский снаряд - одна шт.) обнаружили саперы Минобороны РФ в районе поселка Кострово Зеленоградского городского округа. Все боеприпасы, согласно данным ГУ МЧС по региону, обезвредили.