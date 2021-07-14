В нацпарке "Ленские столбы" в Якутии горит свыше 22,6 тыс. га леса

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Шесть природных пожаров на площади свыше 22,6 тыс. га действует на территории национального парка "Ленские столбы" в Якутии, из них локализовали три. Об этом сообщается в среду в аккаунте нацпарка в Instagram.

"С начала пожароопасного сезона на территории национального парка "Ленские столбы" зарегистрировано 11 природных пожаров, пять из которых ликвидировано. На данный момент на территории парка все еще действуют шесть природных пожаров на общей площади 22 607 га, из них три пожара локализовано", - говорится в сообщении.

На тушении пожаров работают 214 человек: 24 сотрудника парка, 159 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы из пяти субъектов Российской Федерации, 29 мобилизованных и два летчика-наблюдателя.

По информации регионального правительства, в Якутии действует 316 лесных пожаров на площади свыше 1,3 млн га, проводится тушение 76 пожаров на площади 496,7 тыс. га.