В Иркутске задержали пятерых подозреваемых в краже оборудования для майнинга криптовалюты

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых в краже оборудования для майнинга криптовалюты на сумму более 6 млн рублей. Об этом сообщили в среду в издании "МВД-Медиа".

По предварительной информации, злоумышленники предприняли две попытки хищения в Иркутске. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий были изучены записи с камер видеонаблюдения и проверены потенциальные места сбыта похищенного. В результате сотрудники полиции вышли на след фигурантов. Ими оказались пятеро жителей областного центра, четверо из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ). Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде. "Проведены обыски по местам проживания подозреваемых, а также в арендованном ими контейнере. Обнаружено около 60 единиц оборудования для осуществления операций по добыче криптовалюты. По оценкам специалистов, стоимость данных машин превышает 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские изъяли у подозреваемых деньги, флеш-накопители, сим-карты.