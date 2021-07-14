Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 в акватории Авачинского залива на Камчатке, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Землетрясение произошло в 15:34 (06:34 мск) в точке с координатами 52.56 северной широты 160.38 восточной долготы, на глубине 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 120 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейсмособытие нецунамигенное, в населенных пунктах полуострова не ощущалось. Звонки в диспетчерские службы муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.

14 июля на Камчатке произошло несколько землетрясений (магнитуды 3,2, 3,1, 3,6 и 3,3). Очаги залегали на глубине порядка 80 км под морским дном у юго-восточного побережья Камчатки. Они не ощущались. После зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Жители города ощутили толчки, оперативные группы обследуют здания.