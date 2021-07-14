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В ДТП с фурой и легковушкой в Ростовской области погиб ребенок

Еще три человека пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в стоящий большегруз на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате пострадали три человека и погиб ребенок, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД региона. Среди пострадавших также есть несовершеннолетний.

"Водитель <...> управляя автомобилем Lada Vesta, по предварительным данным, допустил наезд на стоящее транспортное средство Shacman Shaanxi <...> В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Lada 2017 года рождения <...> пострадали водитель автомобиля Lada 1983 года рождения и пассажиры (1990 года рождения и 2019 года рождения)", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

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