Во время шторма в Крыму утонули четыре человека

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Четыре человека утонули в море при купании во время стихии в Крыму за минувшие сутки, следователи проводят проверку. Еще одного мужчину, отправившегося купаться в море, ищут, об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и Севастополю сразу в нескольких районах проводятся процессуальные проверки по факту гибели отдыхающих, которые купались в море во время шторма. Только за минувшие сутки зарегистрировано пять подобных происшествий", - говорится в сообщении.

Так, днем на пляже поселка Николаевка Симферопольского района обнаружили тело 67-летней женщины, а на пляже одного из санаториев в Евпатории - тело 71-летней отдыхающей. В городе Саки во время купания погиб 50-летний мужчина, в селе Курортное Ленинского района - 62-летний отдыхающий.

Личности всех погибших установили, сообщается на сайте. По данным СК, все они утонули во время купания на глазах у очевидцев. На местах происшествий провели все необходимые следственные действия, назначили судебно-медицинские экспертизы.

Кроме того, следственный отдел по Балаклавскому району зарегистрировал сообщение о безвестном исчезновении 34-летнего мужчины, который ушел купаться в море с маской и не вернулся, на берегу Балаклавской бухты обнаружили его одежду. Поиски мужчины продолжаются.

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю настоятельно обращается к отдыхающим соблюдать повышенные меры безопасности при отдыхе на морском побережье.