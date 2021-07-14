В Астрахани бывшего и.о. главы Росгвардии осудили условно за злоупотребления полномочиями

АСТРАХАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани приговорил бывшего и.о. начальника регионального управления Росгвардии к 1,5 года заключения условно за злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего и.о. начальника регионального управления Росгвардии, а также бывшего начальника вневедомственной охраны управления Росгвардии. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ч. 1 ст. 285, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями и пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями". Бывшему и.о. начальника регионального управления Росгвардии назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно, бывшему начальнику вневедомственной охраны - один год условно", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в декабре 2020 года замначальника регионального управления Росгвардии, одновременно являясь зампредседателя ведомственной аттестационной комиссии, через пособника - начальника вневедомственной охраны этого управления - потребовал от двух подчиненных, которых рассматривали в качестве кандидатов на вышестоящие должности, приобрести для него подарки либо передать денежные средства за беспрепятственное прохождение аттестационной комиссии на соответствие вышестоящим должностям.

Факт выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Ход расследования был на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова, добавили в пресс-службе ведомства.