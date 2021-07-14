Суд признал фигурантов дела о драке в Чемодановке виновными в участии в беспорядках

ПЕНЗА, 14 июля. /ТАСС/. Пензенский областной суд признал фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка Пензенской области, которая произошла в 2019 году, виновными в участии в массовых беспорядках, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"[Подсудимые] участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, применением предметов, представляющих опасность для окружающих", - сказал судья.

Кроме того, суд переквалифицировал обвинение трем фигурантам дела из 28, о чем ранее просила сторона гособвинения. Действия Николая Юрченко переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") на ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"), действия Павла Яненко, которому вменялось покушение на убийство, - на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), действия Олега Юрченко - с организации массовых беспорядков на участие в них.

В результате массовой драки в Чемодановке 13 июня 2019 года пострадал 21 человек, один из них умер в больнице. Конфликт произошел на бытовой почве между коренными местными жителями и цыганами. Фигурантами дела являются 28 человек. Уголовное дело рассматривает коллегия из трех судей.