{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд признал фигурантов дела о драке в Чемодановке виновными в участии в беспорядках

В результате массовой драки в селе в Пензенской области 13 июня 2019 года пострадал 21 человек, один из них умер в больнице

ПЕНЗА, 14 июля. /ТАСС/. Пензенский областной суд признал фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка Пензенской области, которая произошла в 2019 году, виновными в участии в массовых беспорядках, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

На эту тему

"[Подсудимые] участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, применением предметов, представляющих опасность для окружающих", - сказал судья.

Кроме того, суд переквалифицировал обвинение трем фигурантам дела из 28, о чем ранее просила сторона гособвинения. Действия Николая Юрченко переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") на ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"), действия Павла Яненко, которому вменялось покушение на убийство, - на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), действия Олега Юрченко - с организации массовых беспорядков на участие в них.

В результате массовой драки в Чемодановке 13 июня 2019 года пострадал 21 человек, один из них умер в больнице. Конфликт произошел на бытовой почве между коренными местными жителями и цыганами. Фигурантами дела являются 28 человек. Уголовное дело рассматривает коллегия из трех судей.

Теги
РоссияПензенская область
В Коми на восемь лет колонии осудили члена преступной группировки
Алексей Казанцев находился в федеральном и международном розыске с 2012 года
Читать полностью