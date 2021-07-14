В Адыгее экс-замглавврача больницы отправили в колонию за взятку 1,7 млн рублей

МАЙКОП, 14 июля. /ТАСС/. Суд в Адыгее приговорил бывшего заместителя главного врача одной из больниц республики к восьми годам колонии за получение от представителя фирмы взятки в размере 1,7 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года следователи в Адыгее возбудили уголовное дело в отношении предпринимательницы, осуществлявшей оптовые поставки лекарственных препаратов в одну из больниц региона, за дачу взятки на сумму более 1,7 млн рублей заместителю главного врача. Предприниматель-оптовик намеревалась обеспечить себе победу в электронных аукционах.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя главного врача одной из больниц республики. Она признана виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Приговором суда женщине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до исполнения 14-летнего возраста имеющегося на иждивении малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что замглавврача с 2019 по 2020 год занималась общим покровительством предпринимательской деятельности предприятия, основным видом деятельности которого является оптовая торговля медицинскими изделиями. Создав для этого предприятия преимущества перед остальными поставщиками при заключении договоров на поставку товаров для нужд больницы, женщина получила от представителя предприятия взятку в общей сумме более 1,7 млн рублей.

Уголовное дело возбудили и расследовали по материалам, поступившим из УФСБ России по Республики Адыгея, гособвинение в суде поддерживала прокуратура Майкопа, уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении директора компании, осуществлявшей оптовые поставки лекарственных препаратов в больницу региона и обвиняемой в даче взятки должностному лицу на сумму более 1,7 млн рублей, а также подкупе работника контрактной службы, завершили. С утвержденным прокуратурой республики обвинительным заключением его направили в суд, добавили в пресс-службе ведомства.