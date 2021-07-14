Замдиректора сочинского нацпарка подозревают в злоупотреблении полномочиями

СОЧИ, 14 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора по экономике и финансам сочинского национального парка, ее подозревают в махинациях с топливными картами, ущерб составляет более 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней заместителя директора по экономике и финансам ФГБУ "Сочинский национальный парк", подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что между национальным парком и коммерческой организацией заключались договоры на поставку горюче-смазочных материалов для заправки служебных автомобилей топливом. По версии следствия, с марта 2020 по май 2021 года подозреваемая использовала полученные топливные карты в личных целях и заправляла свой автомобиль. При этом она давала указания сотрудникам вносить в документы информацию о том, что заправляется служебный транспорт.

"В результате противоправных действий федеральному бюджету причинен ущерб на сумму более 100 тысяч рублей", - уточнили в пресс-службе.