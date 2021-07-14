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Работы по восстановлению в подтопленных зонах в Приамурье будут завершены через 10 суток

В проведении аварийно-восстановительных работ задействованы более 550 человек и почти 160 единиц техники

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы в зонах подтопления будут завершены в течение 10 суток, сообщает в среду пресс-служба правительства Амурской области.

Паводок пришел с Забайкальского края по реке Амур. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживает 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попали 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, количество пострадавшего населения составляет более 7 тыс. человек.

"В настоящее время вся группировка МЧС России работает в двух муниципальных образованиях - в Благовещенском районе и в Благовещенске. По предварительной оценке, аварийно-спасательные работы будут завершены в течение десяти суток", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Амурской области, в населенных пунктах, попавших в зону подтопления, спасатели и пожарные оказывают пострадавшим жителям адресную помощь: откачивают воду, просушивают дома, проводят дезинфекцию территорий, строений и источников водоснабжения, очищают территории от мусора. В проведении аварийно-восстановительных работ задействована группировка общей численностью более 550 человек и почти 160 единиц техники.

В регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Ранее в среду вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев осмотрел зону подтопления после паводков в Амурской области.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссияАмурская область
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