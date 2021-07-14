Полиция в Москве возбудила еще одно дело о поддельных медотводах от вакцинации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили еще одно уголовное дело о поддельных справках о медотводе от вакцинации против коронавирусной инфекции в Москве. Об этом говорится в среду в сообщении на сайте "МВД-Медиа".

Полицейские обнаружили в интернете объявления о возможности получить за деньги документы о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса без прохождения соответствующего медицинского обследования. В рамках оперативного эксперимента был оформлен заказ. "После этого на встречу с полицейскими, состоявшуюся на Пролетарском проспекте, пришел мужчина, который передал именную справку о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией и наличии антител. Ее стоимость составила 2,4 тыс. рублей. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают организаторов и участников преступления.