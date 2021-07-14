Суд отказался выпустить Юрия Хованского из СИЗО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд оставил в СИЗО блогера Юрия Хованского, арестованного по обвинению в оправдании терроризма. Об этом в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дзержинский районный суд 10 июня отправил Хованского в СИЗО на два месяца.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Дзержинского районного суда об избрании меры пресечения Юрию Хованскому. Суд исключил довод о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью. В остальном постановление районного суда оставлено без изменений", - говорится в сообщении.

В начале июня источник сообщал ТАСС, что Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании терроризма. Собеседник агентства пояснил, что задержание связано с размещенной в интернете песней про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В СК позже подтвердили задержание Хованского. Сам он, согласно опубликованному ведомством видео допроса, признал вину и раскаялся.

Как отмечали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, следователи полагают, что Хованский не позднее июля 2020 года во время онлайн-трансляции исполнил песню с призывом к терроризму и оправданием таких действий. При этом, согласно поступившим в суд документам, вину он признал частично.

Защита блогера сообщила, что у суда были основания избрать ему более мягкую меру пресечения - домашний арест или запрет определенных действий, на решение суда была подана жалоба в вышестоящую инстанцию. 12 июня адвокат, который представляет блогера, сообщил ТАСС, что Хованский частично признал свою вину, заявив, что является исполнителем песни, ставшей причиной его уголовного преследования, но в сети ее не распространял. Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков.