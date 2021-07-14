Спасатели завершили работы на территории подтопленного Горноуральского округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Свердловские спасатели завершили аварийно-восстановительные работы на территории Горноуральского городского округа (Свердловская область) после затопления территории во время паводков. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Свердловской области 5 июля из-за сильных дождей размыло дамбу, в результате подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. По данным министра природных ресурсов региона Андрея Кузнецова, всего повреждено 200-250 домов.

"В связи со стабилизацией обстановки и завершением работ группировка специализированной пожарно-спасательной части города Екатеринбурга в полном составе отправилась в пункт постоянной дислокации. Перед отъездом спасателей за оказанную помощь поблагодарил глава Горнуральского городского округа Дмитрий Летников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что за время работы в городском округе в 57 жилых домах откачали воду и выполнили просушку помещений. Также спасатели помогали жителям в уборке придомовых территорий от мусора и восстанавливали поваленные ограждения.

На месте продолжает работать межведомственная комиссия по обследованию и оценке поврежденного имущества граждан. Проводится сбор заявлений для проведения компенсационных выплат.

В трех муниципалитетах Свердловской области 5 июля объявили режим ЧС из-за серьезного подтопления территории, вызванного дождями и грозами. Главное управление МЧС по региону развернуло на месте оперативный штаб.