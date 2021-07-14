Суд в Москве арестовал на 15 суток еще 11 участников драки мигрантов в Кузьминках

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Кузьминский районный суд в среду арестовал еще 11 человек, которые приняли участие в массовой драке у метро "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд доставлены 43 участника конфликта. В настоящее время рассмотрены материалы в отношении одиннадцати из них. Все они признаны виновными по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры"), им назначено наказание в виде ареста на 15 суток", - сказали в суде.

На Зеленодольской улице в Кузьминках 12 июля произошла массовая драка. Значительная часть ее участников были приезжими из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько человек госпитализированы.