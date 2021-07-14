Число жертв взрыва в Пакистане возросло до 12

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате произошедшего в среду подрыва автобуса в Пакистане возросло до 12 человек. Как сообщило посольство Китая в этой стране, среди жертв девять граждан КНР.

"К настоящему времени известно о девяти погибших с китайской стороны и трех - с пакистанской", - отмечается в заявлении.

По данным посольства Китая, автобус перевозил сотрудников компании, занимавшейся строительством плотины на ГЭС "Дасу" на реке Инд.

"Посольство КНР в Пакистане призывает китайских граждан, предприятия и участников проектов в стране в обязательном порядке уделять большое внимание ситуации в сфере безопасности, усилить меры по защите сотрудников и предотвращению угроз, а также без необходимости не покидать места работы", - говорится в документе.

Ранее телеканал GeoTV сообщил о том, что в среду в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана был взорван автобус. По данным телекомпании, около 40 человек получили ранения.